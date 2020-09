Punt voor zaalvoetballers PKC’83/Team Carre

sport

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Carre hebben vrijdagavond in het Noord Hollandse Heiloo met 5-5 gelijkgespeeld tegen Het Vennewater.

De Groningers leken op een makkelijke overwinning af te gaan en kwamen met 4-0 voor. Het Vennewater kwam daarna sterk terug en pakte nog een punt. PKC staat met 4 punten uit 2 wedstrijden derde in de eerste divisie A.

PKC speelde vorig seizoen in de topklasse en was met afstand koploper toen de competitie vanwege corona stil gelegd werd. Doordat de eredivisie met vier clubs uitgebreid werd kon PKC alsnog promoveren naar het tweede niveau. De ambitie is om de eredivisie te bereiken waar onder andere Leekster Eagles in speelt.