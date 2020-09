Puin rangeerterrein Hoofdstation krijgt tweede leven

nieuws

Foto: prorail.nl

De bergen oude stenen en beton die overblijven na de sloop van het voormalige rangeerterrein aan de zuidzuide van het Hoofdstation krijgt een tweede leven. Dat heeft spoorbeheerder ProRail donderdagavond bekendgemaakt.

ProRail laat weten dat de sloop van de gebouwen op het voormalige opstelterrein vergevorderd is. Daarbij komt veel sloopmateriaal vrij dat op het terrein verzameld wordt. “Strukton gaat deze materialen hergebruiken in het project waarbij het Hoofdstation vernieuwd en gerenoveerd wordt”, schrijft ProRail op haar website. “De stenen en beton gaan gebruikt worden als funderingsmateriaal voor bijvoorbeeld de tijdelijke bouwwegen en de bouwkuip.”

Om het materiaal in deze hoedanigheid te kunnen gebruiken moet het verwerkt worden tot zogenoemd puingranulaat. “Dat is puin dat in kleine stukjes is gebroken. Om het klein te krijgen gaat er een puinbreker aan de slag. Deze machine wordt ingezet in de periode van maandag 28 september tot en met vrijdag 9 oktober. Dit kan voor enige geluidsoverlast in de omgeving zorgen.”