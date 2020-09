ProRail tevreden over tests met automatisch bestuurde trein; reizigers iets minder

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinen met een ATO-systeem aan boord (Automatic Train Operation) kunnen beter op tijd rijden dan treinen waar alleen een machinist aan boord is. Reizigers beoordeelden de ritten met alleen een machinist echter beter dan de ritten op de automaat. Dat blijkt uit het eindrapport van ProRail en de Provincie Groningen over de proefritten met deze automatisch bestuurde treinen.

Volgens ProRail kan het ATO-systeem de basisfuncties van het rijden goed zelfstandig uitvoeren, zoals optrekken, remmen, stoppen op stations, op maximum snelheid rijden en routewijzigingen verwerken. Hoewel het systeem over het algemeen een goede beoordeling kreeg, merkten reizigers een klein verschil, want ze beoordeelden de reguliere ritten iets beter dan de ritten met ATO.

Eind dit jaar komt er een vervolg aan de testen in Groningen. In deze proefperiode rijden er geen reizigers mee. De testen zijn in opdracht van ProRail en de Provincie Groningen uitgevoerd samen met vervoerder Arriva en leverancier Stadler.