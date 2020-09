ProRail start met werkzaamheden aan spoor voor extra sneltrein naar Winschoten

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Spoorbeheerder ProRail start volgende week met de werkzaamheden aan het spoor om vanaf december een extra sneltrein naar Winschoten te kunnen laten rijden. Dankzij deze trein hebben reizigers straks negen minuten tijdwinst.

Voor de extra trein kan gaan rijden moeten er nog de nodige werkzaamheden aan het spoor worden verricht. Komende maandag begint men bij station Zuidbroek. Daar worden een aantal sporen weggehaald die niet meer in gebruik zijn. Maar er gaat meer gebeuren. “We gaan de baanvakbeveiliging aanpassen”, vertelt projectmanager Martin Eikelboom van ProRail. “De seinen tussen Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer gaan we veranderen zodat in de nieuwe situatie treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Ook gaan we nieuwe wissels aanleggen en op verschillende plekken de spoorbeveiliging aanpassen zodat treinen straks sneller kunnen rijden.” In het project worden ook een aantal overwegen meegenomen. Als er meer treinen gaan rijden moeten spoorkruisingen nog veiliger worden gemaakt. Bij vier overwegen wordt extra beveiliging geplaatst zoals extra overwegbomen. Drie niet-actief beveiligde overwegen worden opgeheven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding





De toekomstige situatie op station Zuidbroek waarbij het perroneiland veel breder gaat worden. Bron: ProRail

In de herfstvakantie geen treinverkeer

De voorbereidende werkzaamheden begonnen in juni. Volgende week beginnen dus de zichtbare werkzaamheden. In eerste instantie hebben reizigers hier geen last van. In de herfstvakantie, in de week van 10 tot en met 19 oktober, gaat er dacht en nacht gewerkt worden aan het spoor. Dan is er geen treinverkeer mogelijk. Vervoersbedrijf Arriva zet in deze periode bussen in. “De werkzaamheden vinden in een relatief korte periode van enkele maanden plaats, maar leveren een groot resultaat op”, zegt Eikelboom.

Meer reismogelijkheden

Door de extra sneltrein tussen Groningen en Winschoten nemen de reismogelijkheden in de spits toe van twee naar vier mogelijkheden per uur. In de nieuwe dienstregeling zullen er in de ochtendspits vijf extra treinen gaan rijden en in de middagspits acht. De extra treinen stoppen op Groningen-Europapark en Scheemda. Scheemda zal in de nieuwe situatie een extra zijperron krijgen.

“Trein gaat in december rijden”

Dinsdag publiceerde OOG Tv een artikel dat de extra sneltrein pas mogelijk volgend jaar gaat rijden. Uit de ‘Netverklaring 2022’ zou blijken dat de kans dat de extra trein nog dit jaar rijdt tussen de 50 en 80 procent ligt. De haalbaarheid zou als risicovol worden omschreven. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat er geen problemen zijn en dat de trein gewoon vanaf december gaat rijden. “Alle seinen voor dit project staan op groen”, laat de woordvoerder weten.

Deel dit artikel: