ProRail gaat onderzoek doen naar verlichting terrein De Vork

nieuws

Foto: machinist Martin - instagram.com/tnoz84_mcn_martin/

Spoorbeheerder ProRail is een onderzoek gestart naar de verlichting op rangeerterrein De Vork tussen Groningen en Haren.

Maandagavond liet directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap weten dat de verlichting op en rond het opstelterrein invloed heeft op de natuur in Het Hunzedal. “De duisternis in het Hunzedal wordt er flink door verstoord. Terwijl de techniek beschikbaar is om zo’n terrein veel subtieler te verlichten”, aldus Glastra. ProRail laat weten dat bij de bouw en de realisatie van het terrein men zich gehouden heeft aan de richtlijnen. “Je moet je ook realiseren dat op dit terrein eerder helemaal niets was”, vertelt Aldert Baas van ProRail. “Dat er nu overlast wordt ervaren is voor ons reden om onderzoek te doen naar de lichtuitstraling omdat we deze geluiden erg serieus nemen.”

Afhankelijk van het beeld dat uit dit onderzoek komt, zullen maatregelen genomen worden. “Dan kun je denken dat we de verlichtingsregeling anders maken, dat we gaan dimmen of dat we kappen om de lampen heen gaan plaatsen. Het probleem is echter dat het gaat om een terrein waar treinen mensen samen komen. Op De Vork wordt gewerkt, worden treinen getankt en worden schoonmaakwerkzaamheden verricht. Om veilig te kunnen werken is verlichting nodig.” Baas voegt daarnaast toe dat het terrein nog niet klaar is. “In het plan is ook beplanting opgenomen. Die begroeiing heeft nog niet het niveau bereikt zoals we dat bedacht hebben.”