sport

Foto: Website Rugby Club Groningen

Rugby Club Groningen is zaterdag het seizoen in de ereklasse goed begonnen met winst op Oemoemenoe.

In Middelburg werden de Zeeuwen met 19-10 verslagen. De Groningers beslisten de wedstrijd in de slotfase.

Het is voor het eerst in tientallen jaren dat er in Groningen weer rugby op het hoogste niveau wordt gespeeld.