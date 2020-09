nieuws

Bron foto: Elin Stil

Door een storing was het sinds donderdagavond laat voor de redactie onmogelijk berichten op de website van OOG te plaatsen.

Dat is sinds vrijdag in de loop van de ochtend wel weer het geval, maar nog niet alle problemen zijn opgelost.

Het kan dus gebeuren dat de website van OOG even niet actueel is en mogelijk tijdelijk helemaal niet is te bereiken.