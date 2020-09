Politiehelikopter vliegt laag over Stad

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een laagvliegende blauwe helikopter boven Stad heeft zaterdagavond voor enige commotie gezorgd. Op de redactie van OOG Tv kwamen verschillende berichten binnen van mensen die de helikopter hadden gespot.

Het gerucht ging dat de helikopter was ingezet vanwege de voetbalrellen in de binnenstad. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt. De blauwe helikopter is inderdaad een politiehelikopter, de PH-PXX. De Agusta-Westland was echter niet vanwege een politietaak maar vanwege een medische reden boven de stad. De helikopter was in de avond opgestegen vanaf het Erasmus MC in Rotterdam en landde korte tijd later op het UMCG.

Medische vluchten worden doorgaans met de traumahelikopters uitgevoerd, in uitzonderlijke gevallen worden echter politiehelikopters ingezet omdat zij sneller zijn. Met de vlucht van zaterdagavond werden drie OK-artsen naar het UMCG gebracht. Zij werden ingezet voor een transplantatie-operatie. De organen hiervoor waren eerder met een auto naar het UMCG gebracht. Na de landing op het UMCG is de helikopter naar Eelde gevlogen, waarschijnlijk om te tanken. Daarna vloog de politieheli opnieuw naar het UMCG om daarna weer richting de Randstad te vertrekken.