Politiehelikopter landt in Haren en trekt veel bekijks

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Een politiehelikopter is zaterdag aan het einde van de middag geland op het P&R-terrein in Haren. De helikopter trok flink wat bekijks.

De helikopter landde rond 17.20 uur op de parkeerplaats. Een fotograaf van 112groningen.nl weet te vertellen dat de helikopter in Amsterdam was opgestegen. Na de landing in Haren werden verschillende documenten overhandigd aan een agent die de helikopter op stond te wachten. Ook werd er een doosje overgedragen.

De landing van de blauw-witte helikopter ging niet onopgemerkt voorbij. Op social media-kanalen maakten verschillende mensen gewag van de helikopter. In Haren besloten diverse mensen een kijkje te nemen. De bemanning van de politiehelikopter bood aan hen de gelegenheid om een paar blikken in de PH-PXE te werpen. Korte tijd later vertrok men weer.