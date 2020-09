Politieauto betrokken bij verkeersongeluk in binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond in de Groningse binnenstad is een fietser aangereden door een politieauto. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.20 uur ter hoogte van de Herestraat. “Het gebeurde op de plek waar de Herestraat over gaat in Tussen De Beide Markten”, vertelt Wind. “Een onopvallende politieauto was vanaf deze locatie onderweg naar een melding. Op het moment dat het blauwe zwaailicht ingeschakeld zou worden vond de aanrijding plaats waarbij de politiewagen een fietser schepte.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben de man gecontroleerd op verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.