Politie zoekt getuigen van overval op Avia-tankstation aan Friesestraatweg

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een overval op het Avia-tankstation aan de Friesestraatweg. Deze vond afgelopen maandag vroeg in de ochtend plaats.

Bij deze overval raakte een medewerker van het tankstation lichtgewond. Onder bedreiging van een pistool moest zij geld afgeven aan de overvaller. Deze ging er vervolgens op de fiets vandoor richting de Edelsteenlaan. De overvaller zou een een man van ongeveer 1.70 meter zijn met donkere ogen. Hij droeg een donkere jas en een muts. Zijn gezicht was bedekt.

Contact opnemen met de politie over dit incident kan via 0900-8844. Anoniem contact opnemen kan via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2020260990 bij de hand.