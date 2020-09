Politie zet Burgernet in na brandstichting aan Achterweg

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie in Groningen heeft dinsdagmorgen een Burgernet-melding uitgegeven bij de zoektocht naar een kleine, slanke donkere dame, in verband met een ‘verdachte omstandigheid’ aan de Achterweg in Groningen. In de straat werd brand gesticht naast een auto.

De politie is op zoek naar een kleine, slanke donkere vrouw in een grijs trainingpak en zwarte schoenen. Ze heeft een gouden trolleykoffer bij zich.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. Of er meer verdachten zijn, is (nog) niet bekend.