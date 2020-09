Politie: ‘Wie weet waar Simon is?’

nieuws

Foto: Politie Groningen

De politie in Groningen is sinds maandag op zoek naar de 67-jarige Simon uit Groningen.

Simon (zijn achternaam is bewust achterwege gelaten) werd werd als vermist opgegeven, nadat hij de uitvaart van zijn partner had gemist.

Volgens de politie is Simon tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. Simon heeft grijs haar en een ringbaardje in dezelfde kleur. Ook draagt hij een zwarte bril. Het is niet bekend welke kleding hij droeg ten tijde van zijn verdwijnen.

Als u informatie heeft over de vermissing van Simon, die relevant kan zijn voor de zoektocht, neem dan contact op met de politie via 0800-6070.