Politie vindt snorscooter vol drugs en wapens in Stad

Foto: Team Verkeer Noord-Nederland

Het verkeersteam van de Politie Noord-Nederland heeft vorige week, tijdens een grootschalige bromfietscontrole in de stad Groningen, een snorscooter aangetroffen waarin een grote hoeveelheid softdrugs, een mes en een wapenstok waren verborgen.

Tijdens deze controle bleken de waarden van de rollentestbank af te wijken van de eerder gemeten snelheid op de weg. Daarop ontstond het vermoeden dat de snorfiets was voorzien schakelaar die de snelheid beinvloedt.

De bestuurder weigerde vervolgens mee te werken aan een verder onderzoek van de snorscooter en al snel bleek waarom: In de snorscooter werden meerdere zakjes met softdrugs aangetroffen. Ook vond de politie een mes en een uitschuifbare wapenstof in het voertuig.

De bestuurder is aangehouden en de verboden goederen zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.