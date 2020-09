Politie pakt verdachte op voor winkeloverval Wielewaalplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft dinsdagavond een verdachte opgepakt voor de overval op een winkel aan het Wielewaalplein aan het einde van de middag. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig.

De overval vond rond 16.00 uur plaats. “We hebben één van de verdachten in de omgeving aan kunnen houden”, laat een politiewoordvoerder in het begin van de avond weten. “De jongen is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden. We blijven op zoek naar de tweede verdachte.”

De winkeloverval vond plaats onder bedreiging van een wapen. Na de overval gingen de twee er vandoor. “De eerste verdachte is een tiener, blank en ongeveer 1.65 tot 1.70 meter lang. Hij droeg tijdens de overval zwarte kleding en een zwart mondkapje. De onderkant van de schoenen die hij droeg was opvallend licht. De tweede verdachte is eveneens een tiener, blank en tussen de 1.65 en 1.70 meter lang. Hij droeg donkere kleding en had naar alle waarschijnlijkheid een kleine tatoeage in het gezicht.”

Mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

