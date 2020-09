Politie op zoek naar Wim Korhorn: “Sinds maandag vermist”

nieuws

Foto 112groningen.nl

De politie is op zoek naar de sinds afgelopen maandag vermiste Wim Korhorn (67) uit de stad Groningen.

Dinsdagmiddag werd het bericht verspreid dat men op zoek was naar Simon. De achternaam werd daarbij bewust achterwege gehouden. De politie is daar op teruggekomen. Sinds dinsdagavond is men op zoek naar Wilhelmus Simon Korhorn, roepnaam Wim. Wim heeft een ringbaard en draagt een zwarte bril. Het is onbekend welke kleding hij draagt. Voorts heeft hij een lengte van 1.75 tot 1.80 meter en heeft hij een grijze haarkleur.

Wim is als vermist opgegeven nadat hij maandagmiddag niet kwam opdagen op de uitvaart van zijn overleden partner. Mensen die weten waar de man verblijft, of die hem gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of 0800 60 70.