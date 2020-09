Politie gebruikt Burgernet bij zoektocht naar verdachte van bedreiging bij Vismarkt (update)

nieuws

Foto 112groningen.nl

In verband met een bedreiging in de omgeving van de Vismarkt is de politie maandagmiddag op zoek naar een man met een Antilliaans uiterlijk van rond de 50 jaar.

Volgens de politie draagt de 1.70 lange man een hawaii-achtige blouse en een zonnebril.

Contact opnemen met de politie kan via het noodnummer 112.

UPDATE Maandag 21.09.2020 13.20

De Burgernetactie is inmiddels beëindigd. De verdachte is (nog) niet aangetroffen.

GRONINGEN: gezocht ivm bedreiging omg Vismarkt man antilliaans uiterlijk ca 50 jr hawai achtig blouse zonnebril ca 50 jr 1.70 cm

Tips? Bel nu 112 https://t.co/6GBbyIjgDc — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) September 21, 2020