Politie doet onderzoek bij vijver in zaak doodgestoken tiener (19) in Lewenborg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft zaterdagochtend onderzoek gedaan bij een vijver in de wijk Lewenborg. Agenten waren op zoek naar het vermoedelijke wapen waarmee in de nacht van donderdag op vrijdag een 19-jarige jongen werd gestoken. De tiener overleed korte tijd later.

De zoekactie concentreerde zich op het water aan de achterzijde van de basisschool. De omgeving was afgezet en politieagenten met metaaldetectoren onderzochten de omgeving. Rond 13.00 uur was het onderzoek afgelopen en werd de afzetting weggehaald. Het is onbekend of er bij de zoekactie ook een wapen gevonden is.

De steekpartij vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Rond 00.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er een persoon zou liggen op het schoolplein. Bij aankomst zijn agenten samen met verpleegkundigen van de Ambulancedienst eerste hulp gaan verlenen. Hun hulp mocht echter niet baten, het slachtoffer overleed korte tijd later. Voor de steekpartij werden vrijdagmiddag drie personen aangehouden. Het gaat om twee 17-jarige jongens en een 18-jarig meisje. Zij zitten nog altijd vast. Het onderzoek in de zaak gaat ondertussen volop verder.