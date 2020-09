Politie deelt 37 bekeuringen uit bij grote scootercontrole in Stad

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie heeft vrijdagavond 37 bekeuringen uitgedeeld tijdens een grote scootercontrole. De controle werd op meerdere plekken in de stad gehouden.

Er werd onder andere gecontroleerd bij de Friesestraatweg tussen Paddepoel en Vinkhuizen en op de Hereweg. Passerende scooterbestuurders werden gecontroleerd op een geldig rijbewijs en ook werd er gekeken naar de snelheid van de voertuigen. Daarnaast keek men naar verlichting, spiegels en de technische staat. Speciale aandacht was er voor de groene deelscooters. De bestuurders hiervan werden gecontroleerd op een geldig rijbewijs.

Bij de controles werden er uiteindelijk 76 bestuurders gecontroleerd. Bij 37 controles moest er een bekeuring worden uitgedeeld. Veertien keer ging het om een WOK-melding, Wachten Op Keuren, vijf keer voor het rijden zonder geldig rijbewijs en zeven keer voor het rijden met een telefoon in de hand. Daarnaast werd bij meerdere controles een begrenzer in de scooter aangetroffen. Een aantal bestuurders moesten lopend hun weg vervolgen omdat het voertuig niet in orde was.