Politie arresteert zesde verdachte na voetbalrellen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft zondagochtend een zesde verdachte aangehouden na de voetbalrellen vorig weekend in de Ellebogenbuurt. Dat laat de politie Noord-Nederland weten.

Zondagochtend meldde men al dat er zaterdag twee aanhoudingen waren verricht. Daar komt nu nog een persoon bij waardoor het totale aantal aanhoudingen op zes komt. “We hebben deze persoon aangehouden voor openlijke geweldpleging. De man is ingesloten in een cel en zal de komende dagen worden verhoord”, laat een politiewoordvoerder weten.

Vorige week zaterdagavond vond er een vechtpartij plaats tussen supporters van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld. In de Ellebogenbuurt gingen zij met elkaar op de vuist. Daarbij werden over en weer rake klappen uitgedeeld en werd er gegooid met stoelen, tafels en fietsen. Niemand raakte gewond. Afgelopen woensdag riep burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen tijdens de gemeenteraadsvergadering supporters op zich te melden. “Meld je je niet dan komen we je halen”, waarschuwde Schuiling.