Podcast “Erna” moet jongeren helpen met verlies van een ouder

Wanneer iemand komt te overlijden, is dat altijd een klap voor de nabestaanden. Dat geldt ook zeker voor jongeren.



Vaak wordt gedacht dat zij er gemakkelijker mee kunnen omgaan, maar dat is zeker niet altijd het geval. De oorzaak van deze gedachte komt vaak uit het feit dat jongeren er minder makkelijk over praten, terwijl hen dit juist erg zou kunnen helpen het verlies te verwerken.

Weike van Koolwijk verloor op jonge leeftijd haar moeder en liep tegen dit probleem aan. Daarom wil ze “Podcast Erna” starten, over rouw bij jongeren van 18-30 en over wat het overlijden van een ouder voor een impact heeft. Dit wil ze doen door andere jongeren te interviewen, die dit ook hebben meegemaakt.

Om dit mogelijk te kunnen maken, is Van Koolwijk een crowdfundingsactie gestart. Hiermee wil ze geld voor geluidsapparatuur bij elkaar sparen, maar ook andere kosten die hierbij komen kijken. Het doel is om € 2000,- bij elkaar te krijgen en woensdagochtend had ze op haar crowdfundingpagina al € 1500,- bij elkaar verzameld. Hierna zal ze beginnen om de podcastserie voor te bereiden.

Van Koolwijk verwacht in de lente van 2021 te kunnen starten met de podcastserie, zo vertelde ze woensdagochtend in de OOG Ochtendshow.

Beluister het interview hier terug: