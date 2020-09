Piraten kapen schip van Groningse rederij bij Nigeria

nieuws

Foto: Seatrade

Piraten hebben dinsdagochtend, op ongeveer veertig kilometer voor de kust van de Nigeriaanse havenstad Lagos, een schip van de Groningse rederij Seatrade gekaapt. Dat meldt de website maritimebulletin.net, op basis van satellietgevens vanuit het schip.

Het schip zou om 13.00 uur aankomen in de haven van Lagos, maar viel rond half negen in de ochtend stil. Sinds die tijd is de positie van het schip gelijk gebleven en is ook de transponder van het schip nog actief.

Over de toestand van de bemanningsleden is nog niets bekend, er is geen contact met hen geweest na de kaping. De rederij meldt aan het Dagblad van het Noorden dat er geen Nederlanders aan boord zijn van het schip. In 2014 en 2018 werden ook al schepen van de rederij overvallen door piraten.

Seatrade is de grootste gespecialiseerde koel- en vriesvaartrederij ter wereld, met 58 schepen en meer dan 20 locaties over de hele wereld.