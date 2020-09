Personenauto total loss bij verkeersongeluk Bornholmstraat

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Bornholmstraat is een personenauto op een bestelbus gebotst. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “De auto botste achterop de bestelbus. De bus heeft weinig schade, de auto is total loss geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse. Verpleegkundigen hebben de bestuurder nagekeken. De automobilist bleek echter niet gewond te zijn geraakt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. Als gevolg van het ongeluk had de auto olie verloren. Dit is schoongemaakt.