Partij voor de Dieren wil betere inrichting van ecoducten Ring-Oost

nieuws

Foto: Raadsfractie Partij voor de Dieren

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden ingericht. De fractie heeft vrijdag schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

De inrichting van het ecoduct Meedenpad lijkt volgens de partij niet goed gegaan te zijn. De laag grond moet worden opgehoogd, opnieuw ingezaaid en beplant. “De aanwezige bottelrozen en grassen zijn de afgelopen vier jaar niet gegroeid”, aldus raadslid Wesley Pechler. “Het gebrek aan beschutting, zeker vergeleken met de dichtbegroeide hellingbaan naar het ecoduct toe, maakt het voor dieren minder aantrekkelijk de oversteek te maken.”

De Partij voor de Dieren wil ook weten of er bij de toekomstige gebiedsontwikkelingen (de Eemskanaalzone, de Suiker, de Reitdiepzone) of wijkvernieuwingsprojecten ook ecoducten of faunapassages worden aangelegd.