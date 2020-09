Partij voor de Dieren wil aantal Monumentale Bomen verdubbelen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil meer bomen in de gemeente Groningen een monumentale status toekennen. De partij dient woensdagavond een amendement in.

De fractie maakt zich zorgen om de hoeveelheid bomen die in de stad worden gekapt. Raadslid Wesley Pechler zegt: “Op meerdere plekken hebben we gezien dat bomen en groen worden gekapt om woningen te bouwen, fietspaden aan te leggen, of een campus te vernieuwen. Vaak gaat dit om grote, volwassen bomen, terwijl de bomen die daarvoor in de plaats komen eruit zien als sprietjes. Dit terwijl oude bomen meer CO2 vasthouden, beter de droogte en hittestress tegengaan, en veel meer waarde hebben voor dieren.”

Sinds 2017 moeten projectontwikkelaars 37.500 euro storten in het groencompensatiefonds als zij een monumentale boom kappen die niet wordt herplant in de directe omgeving. Voor een niet-monumentale boom ligt dit bedrag tussen de 7.500 en 22.500 euro. De PvdD wil dat de leeftijdsgrens voor monumentale bomen verlaagd wordt van 50 naar 40 jaar. Daarmee kan het aantal monumentale bomen mogelijk met tienduizenden groeien en daarmee meer dan verdubbelen.