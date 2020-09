Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor afval in natuurgebieden

nieuws

Foto Andor Heij. Zwerfvuil

Groninger natuurgebieden hebben flink te lijden onder de toenemende hoeveelheid zwerfafval. Omdat in coronatijd meer mensen de natuur intrekken, is dat alleen maar erger geworden, aldus de Partij voor de Dieren.

Recreatiestranden en wandelpaden liggen bezaaid met rommel. De Statenfractie van de PvdD informeert woensdag bij het provinciebestuur naar de omvang van het probleem en welke effecten dit heeft op de kwaliteit van de natuurgebieden. Ook vraagt zij aandacht voor zwerfafval langs de provinciaal beheerde wegen en wateren.

“Bij elke boswandeling zou ik een vuilniszak met afval kunnen vullen,” zegt statenlid Ankie Voerman. “Mensen zoeken steeds vaker de natuur op, en dat is prima, maar om vervolgens je verpakkingsmateriaal en zelfs je gebruikte mondkapje onder een boom te deponeren is ronduit asociaal.”

Voor het opruimen van drugsafval kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie, maar voor andersoortig afval niet, aldus de PvdD. Omdat de kosten van het opruimen flink in de papieren kunnen lopen en op rekening komen van de terreineigenaar, blijft er minder geld over om in de natuur te investeren.

Een simpele oplossing is er niet, erkent Voerman. “Er moet nauw samengewerkt worden met gemeenten en terreinbeheerders. Er kan worden ingezet op handhaving, op stimuleren van gedragsverandering, of opruimacties. Misschien moet er ook gekeken worden naar de toegankelijkheid en tarieven bij gemeentelijke vuilstortplaatsen, zodat mensen hun aanhanger niet in het bos leegkiepen.”