Pannetje op het vuur zet woning vol rook in binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Hardewikerstraat in de Groningse binnenstad heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 20.00 uur binnen. Omdat het om een brand in de binnenstad ging werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Het betrof een brand die we snel onder controle hadden”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Het ging om een pannetje die nog op het vuur stond.”

Volgens incidentfotografen was door de brand de woning vol roken komen te staan. “Het stinkt behoorlijk hier in de straat naar aangebrand eten”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. Volgens Patrick Wind van 112groningen.nl was er op het moment dat de brand uitbrak niemand aanwezig in de woning. De schade is beperkt gebleven.