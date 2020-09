Oud-Donarspeler Drago Pašalić getroffen door hartstilstand

sport

Drago Pasalic (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Drago Pašalić, voormalig power forward bij Donar, is maandag getroffen door een hartstilstand. Dat laat zijn oude club dinsdag weten op Twitter.

Pašalić werd tot gisteravond in een kunstmatige coma gehouden, inmiddels is de Kroaat weer bij kennis. We wensen hem en zijn familie heel veel sterkte met zijn herstel”, zo laat Donar weten via Twitter. Get well soon Drago!”

De 36-jarige Kroaat speelde tussen 2016 en 2019 voor Donar. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar Leiden. Aan het begin van 2020 maakte Pašalić dat hij stopte als professioneel baskesballer.