Oranje Nassau legt Leeuwarder Zwaluwen op hakblok, remise PKC’83

Foto Andor Heij: Oranje Nassau viert de openingstreffer.

Oranje Nassau legde thuis in de eerste klasse E op zaterdag Leeuwarder Zwaluwen over de knie. Het werd maar liefst 7-1. PKC ’83 speelde in dezelfde klasse gelijk.

ON kwam bij de pauze met 2-1 voor en walste daarna over Leeuwarder Zwaluwen heen. Thomas Careman was met drie doelpunten belangrijk voor de Groningers.

“De tweede helft hebben we er een tandje bij gedaan”, aldus Careman die ontevreden was over het eerste bedrijf. “We hebben direct druk gezet en ook gunden we elkaar wat”. Careman heeft ook ambities met Oranje Nassau voor dit seizoen. “Het is een team in ontwikkeling en als we nog wat beter op elkaar ingespeeld zijn gaan we zeker bovenin meedraaien. We gaan voor een plek in de top 3”.

Oranje Nassau – Leeuwarder Zwaluwen 7-1. 1-0 Rhobin Brander (18.), 1-1 Arton Musliu (38.), 2-1 Thomas Careman (39.), 3-1 Tim Deelen (53.), 4-1 Thomas Careman (55.), 5-1 Thomas Careman (64.), 6-1 Dennis Molema (86.), 7-1 Masai van der Weg (90+2, ed). Toeschouwers: 150.

PKC en VVG

PKC’83 gaf uit tegen Drachtster Boys een 2-0 voorsprong weg. Het werd 2-2. De aanwinsten Handrit Hoxhaj en Mitchell Schievels scoorden voor de Groningers.

Het duel tussen Blauw Wit’34 en VV Groningen ging niet door vanwege corona bij de ploeg uit Leeuwarden.