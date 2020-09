Opnieuw 26 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 26 personen positief getest op het coronavirus. Ditzelfde aantal besmettingen werd ook vrijdag geconstateerd.

In de provincie Groningen gaat het in totaal om 32 nieuwe besmettingen. Grootste brandhaard zit in de gemeente Groningen waar het aantal positieve gevallen opliep van 389 naar 415. Dat is een stijging van 6,7 procent. De overige coronabesmettingen werden gevonden in de gemeenten Het Hogeland, van 49 naar 51 en het Oldambt, van 19 naar 23.

Als de cijfers vergeleken worden met de getallen van vorige week zaterdag dan blijkt dat de meeste gevallen eveneens in de gemeente Groningen worden gevonden. Vorige week zaterdag ging het om 322 gevallen, nu zijn het dus 415. In de gemeente Het Hogeland kwamen er 10 gevallen bij, Midden-Groningen 7, Oldambt 6, Veendam 3, Delfzijl 2, Westerkwartier 1, Loppersum 1, Appingedam 1 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleven de tellers op 0 staan.

Landelijk kwamen er afgelopen etmaal 1.231 positieve testen bij. Daarmee zit het aantal boven de signaalwaarde van 7 per 100.000 inwoners. Dat is één van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om in te grijpen. Zes personen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, één persoon kwam te overlijden.