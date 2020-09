“Oplopend aantal besmettingen geen reden voor extra maatregelen”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het oplopende aantal besmettingen is nog geen reden voor extra coronamaatregelen. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond.

Bruls heeft maandag contact gehad met de verschillende veiligheidsregio’s in het land. Aanleiding hiervoor zijn de 1.300 nieuwe besmettingen die sinds zondag bij het RIVM werden gemeld. In de gemeente Groningen gaat het om 26 nieuwe besmettingen. “We zijn wel gealarmeerd, maar het aantal ziekenhuisopnames en met name het aantal ernstig zieken is nog altijd heel erg laag”, zegt Bruls.

Wel roept de voorzitter vitale sectoren als de politie, zorg en nutsbedrijven op om de noodplannen nog eens grondig te bestuderen. De kans is namelijk aannemelijk dat steeds meer werknemers thuisblijven vanwege een besmetting of als iemand in hun omgeving besmet is. “Het is nu wel de tijd om die noodplannen even te checken of ze winterproof zijn, want: winter is coming”.