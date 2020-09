Oplevering eerste deel Feringa Building loopt half jaar vertraging op

nieuws

Het eerste deel van het nieuwe Feringa Building wordt een half jaar later opgeleverd dan gepland. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagochtend in een update over de bouw. Volgens een projectleider is er meer coördinatietijd nodig tussen dan aanvankelijk was voorzien.

Ondanks de coronamaatregelen verloopt de eerste bouwfase tot nu toe voorspoedig, zo stelt de universiteit. Maar de onderlinge afstemming, inzet van bouwpersoneel en leveringen van materialen is wel moeilijker. “Zeker in de afbouwfase verwachten we dat voor de inzet van het vele bouwpersoneel in een binnenruimte een langere doorlooptijd nodig is,” vertelt Martin Kranenborg, de projectleider van het nieuwe gebouw, op de website van de universiteit. “Daarnaast zien we dat voor een complex bouwproject zoals Feringa Building meer coördinatietijd tussen alle betrokken partijen nodig is dan aanvankelijk was voorzien.”

De ingebruikname van de eerste drie bouwdelen ligt nu halverwege 2022. Het gebouw vervangt het huidige Nijenborgh 4 gebouw. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.