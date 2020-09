Open trainingen bij Roller Derby Groningen

sport

Roller Derby Groningen is op zoek naar nieuwe leden. Daarom organiseerde de vereniging in september twee open trainingen in sporthal Selwerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de relatief nieuwe en bijzondere sport.

De vereniging neemt extra maatregelen rond Covid-19, om de gezondheid en veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

Iedereen van 16 jaar of ouder, ongeacht vaardigheden, lichaamstype of geslacht, mag zich inschrijven. Rolschaatsen en bescherming kunnen kosteloos geleend worden tijdens de open trainingen.

De open trainingen zijn op maandag 21 september tussen 21.00 en 23.00 uur en vrijdag 25 september tussen 20:30 en 22:30 uur. Opgeven kan via info@rollerderbygroningen.nl.