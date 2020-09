Open brief aan studenten: ‘Herpak je verantwoordelijkheid’

nieuws

Foto: Campus.Groningen.nl

“De besmettingen lopen op. Vooral onder de jongere bevolking, dat kunnen we niet ontkennen, maar we kunnen er wel wat aan doen!” Dat schrijven Izaäk van Jaarsveld (voorzitter Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool) en Teun Havinga (studentassessor Rijksuniversiteit Groningen) dinsdagochtend in een open brief aan studerend Groningen.

Toch zijn het volgens de opstellers van de brief niet ‘de studenten’ die het probleem zijn, maar individuen die zich niet aan de maatregelen houden. “Daar kunnen wij als studenten wel wat aan doen. Daar moeten we als studenten wat aan doen”, zo schrijven Van Jaarsveld en Havinga. Nieuwe beperkingen zullen het onvermijdelijke gevolg zijn, wanneer we onze verantwoordelijkheid niet herpakken. Beperkingen die op korte termijn onze vrijheden fors zullen raken.”

Studenten moeten elkaar aanspreken op hun gedrag, zo stellen de opstellers. Op deze wijze kunnen ze hun vrijheden behouden: “Waardoor we wel dat biertje op het terras kunnen blijven drinken, wel naar onze stages kunnen blijven gaan en wel naar de universiteitsgebouwen kunnen.”