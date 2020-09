nieuws

De kans is groot dat er op vrijdag een stevige oostenwind komt te staan. Met 18 graden is het dan wel warmer dan op donderdag die koud gaat verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er opklaringen die af worden gewisseld met stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Op een enkel spatje regen na blijft het droog. Bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 of 3, komt de maximumtemperatuur op 18 graden te liggen. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar 11 graden.”

“Donderdag begint de dag met bewolking waarbij het in de loop van de ochtend gaat regenen. In de middag wordt het weer droog. De temperatuur komt uit op zo’n 15 graden. Op vrijdag waait er een stevige oostenwind, schijnt de zon wel geregeld en wordt het 18 of 19 graden.”