Op de fiets langs coronaproof Bloemencorso Eelde

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Normaal is het een evenement waarbij er duizenden mensen langs de kant van de weg staan die naar de mooiste praalwagens kijken. Door de coronacrisis is het dit jaar echter niet mogelijk om een bloemencorso te organiseren. Maar in Eelde laten ze zich niet zomaar uit het veld slaan.

De afgelopen weken hebben bewoners niet gewerkt aan het bouwen van praalwagens maar aan mozaïeken in de wijken. Iedere wijk heeft zijn eigen bloemenmozaïek gekregen waar bezoekers op de fiets langs kunnen trekken. De organisatie laat weten dat de eerste dag een succes is geworden. “Niet alleen zijn er in de wijken mozaïeken te vinden, ook zijn complete wijken en straten versierd. Op deze manier is er toch nog een beetje het corsozaterdag gevoel”, laat de organisatie weten.

Zaterdagavond waren alle mozaïeken verlicht. Ook zondag zijn de mozaïeken nog aanwezig. Behalve op de fiets kun je ook in de auto langs de kunstwerken rijden. De organisatie hoopt volgend jaar weer een ‘ouderwets’ corso te kunnen organiseren.