Oostkant Meerweg wordt ingericht als natuurgebied

Foto: Provincie Groningen

Als het aan het College van Gedeputeerde Staten ligt, wordt de omgeving van de Meerweg (aan de oostkant van het Paterswoldsemeer) in 2021 inrichtgericht als natuurgebied. Deze week stelde het college het concept inrichtingsplan Meerweg vast, waardoor het gebied onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland.

Het gebied rond de Drentsche Aa wordt via een nieuwe watergang verbonden met het Paterswoldsemeer. Daardoor kunnen dieren zich straks gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Ook hoopt de provincie dat de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer verbetert door de aanleg van de watergang. In de Meerweg worden twee nieuwe bruggen gebouwd, één voor fietsers en wandelaars en een voor auto’s. Daaronder komen twee faunapassages.

De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting. Aankomend najaar worden de vergunningen aangevraagd. De werkzaamheden beginnen in de loop van 2021. Op donderdag 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen.