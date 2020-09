Ook medewerker van ’t Blauwbörgje besmet met corona, verpleeghuis blijft voorlopig grotendeels open

nieuws

Foto: Lentis (Dignis)

Naast De Es in Selwerd heeft ook verpleeghuis ’t Blauwbörgje te maken met een coronabesmetting onder het personeel. In tegenstelling tot woonzorgcentrum blijft het verpleeghuis aan de Zonnelaan grotendeels open.

“We laten waar mogelijk het bezoek gewoon doorgaan”, vertelt woordvoerder Siets Nobel. “De besmette medewerker is alleen in contact geweest met collega’s en bewoners op de eerste verdieping. Daarom hebben we besloten om alleen deze afdeling te isoleren.”

In het verpleeghuis blijven de gebruikelijke corona-maatregelen van kracht (desinfecteren van handen en het dragen van mondkapjes).