Ook coronabesmettingen bij studentenvereniging Albertus en roeivereniging Gyas

Foto: Google Streetview

Na de Navigators en Vindicat heeft ook studentenvereniging Albertus Magnus te maken met coronabesmettingen onder haar leden. Op dit moment zijn er vijf bevestigde besmettingen bij de studentenvereniging. Ook bij roeivereniging Gyas is een nog onbekend aantal leden besmet.

De vijf leden van Albertus Magnus hebben allemaal last van milde klachten. Volgens vice-praeses Ruben van Rossem zijn de gevallen allemaal niet te herleiden naar een cluster van leden. De sociëteit blijft voorlopig open en ook geplande activiteiten gaan voorlopig door. Dit alles na overleg met de GGD, zo stelt Van Rossem.

Bij roeivereniging Gyas is tot nu toe één besmetting onder haar leden. De leden die in contact zijn geweest met de besmette persoon moeten in quarantaine.

Eerder deze week werd al bekend dat bij studentenvereniging Navigators 29 leden besmet bleken met COVID-19. Bij Vindicat zijn tot nu toe 15 gevallen bekend.