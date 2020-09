Onwetende katvanger ontwijkt straf voor medeplichtigheid aan Marktplaats-oplichting

nieuws

De rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdagochtend een 49-jarige man vrijgesproken van medeplichtigheid aan oplichting via de advertentiewebsite Marktplaats.

Op de bankrekening van de man werden bedragen gestort voor aankopen, die de koper vervolgens nooit geleverd kregen. De bedragen werden vervolgens onder andere in Groningen opgenomen met de bankpas van de man.

De verdachte had zijn bankrekening uitgeleend aan een vriend, zodat deze zijn uitkering erop kon laten storten. Volgens de verdachte was hij niet op de hoogte van de zwendel en deed enige tijd later ook zelf aangifte in de zaak.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de verdachte op de hoogte was van de zwendel. De officier van justitie had een werkstraf van 170 uur tegen de man geëist, evenals twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaren.

Ook eisten zo’n 17 slachtoffers van de zwendel een schadevergoeding van de man. Ook deze wees de rechter af.