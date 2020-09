Ongeluk met twee voertuigen op A7 leidt tot lange file

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de A7 ter hoogte van Hoogkerk zijn twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur tussen Hoogkerk en het Julianaplein. “Het gaat om een botsing waarbij twee personenauto’s betrokken zijn”, vertelt Ten Cate. “Eén persoon is gecontroleerd in een ambulance. Deze persoon is na behandeling met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat heeft één rijbaan van de snelweg afgesloten. Het verkeer wordt via de meest linker rijbaan geleid.” Aanvankelijk leek het erop dat er meerdere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. “Er stonden ook een derde personenauto en een vrachtwagen, maar deze zijn niet in botsing gekomen.

Door het ongeluk stond er een file vanaf Matsloot. Tot voorbij Hoogkerk was het langzaam rijden. De twee voertuigen zijn geborgen door een bergingsbedrijf.