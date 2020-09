Onderzoek RuG: “Ieder kind heeft unieke krachten en kwetsbaarheden”

nieuws

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, zijn donderdag een online studie begonnen naar de verschillen in psychische gezondheid van Nederlandse kinderen. Met de studie wordt geprobeerd de psychische gezondheid beter te begrijpen zonder hen in hokjes te plaatsen.

“Het opvoeden van een kind gaat gepaard met twijfels”, vertelt onderzoekster Anne Margit Reitsema van de RuG. “Ouders vragen zich af of hun kind wel mee kan komen op school, of hun kind gelukkig is, of eenzaam. Ook twijfelen ouders of ze het zelf wel goed doen in hun opvoeding. Daarbij worden kinderen vaak met elkaar vergeleken. Bijvoorbeeld op het gebied van groeicurves en lesprogramma’s. Ze worden allemaal langs dezelfde meetlat gelegd.”

In het onderzoek wil men echter gaan kijken naar de verschillen. “Psychische gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van klachten. Het ene kind maakt zich bijvoorbeeld snel zorgen en ziet vaak beren op de weg, terwijl een ander kind een geboren optimist is. Maar dat eerste kind is door zijn pessimisme ook beter voorbereid als er wél iets misgaat. Zo heeft ieder kind unieke krachten en kwetsbaarheden.” Dit betekent dus dat iedereen zijn eigen krachten en kwetsbaarheden heeft. Maar hoe vinden kinderen en jongeren hierin een evenwicht? Wat maakt hen gelukkig, ondanks dat er soms problemen zijn? Deze vragen wil men beantwoorden.

Het onderzoek vindt volledig online plaats. Deelnemers loggen in om vragenlijsten in te vullen en zijn daarbij volledig anoniem. De onderzoekster roept ondertussen mensen op om mee te doen. “We zoeken ouders van kinderen die tussen de 4 en 18 jaar oud zijn, en kinderen en jongeren van 8 jaar en ouder.” Aanmelden en meedoen kan op deze website.