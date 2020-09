Omwonenden richten actiegroep op uit vrees voor overlast door evenementen in Stadspark

nieuws

Foto Andor Heij: Bruggetje Stadspark

Bezorgde omwonden van het Stadspark hebben de actiegroep Stadspark Natuurlijk! opgericht. Daarmee willen ze inspraak garanderen bij de gemeente over de herinrichting van de drafbaan als evenemententerrein. Volgens de oprichters hebben de plannen tot grote onrust geleid bij omwonenden en natuurliefhebbers.

In de raadsvergadering van 9 september besloot de gemeenteraad dat de Drafbaan plaats moet maken voor een festivalterrein. Buurtbewoners vrezen ernstige overlast door de evenementen, waardoor ’s zomers mogelijk ieder weekend tot 65.000 mensen naar het park toe komen. “In de huidige plannen wordt voorbijgegaan aan de bezwaren van een grote groep inwoners”, zo schrijft Lucy Pijttersen.

Met inspraak bij de gemeente wil Stadspark Natuurlijk! dat er rekening wordt gehouden met de nadelige effecten op

de natuur en de rust in het Stadspark. Alternatieven voor een evenemententerrein in het Stadspark moeten serieus worden overwogen, zo stelt de actiegroep. Pijttersen: “We willen bereiken dat de leefbaarheid in de omringende wijken niet wordt aangetast en dat de zo gewaardeerde rust en het karakter van het groene Stadspark gewaarborgd blijft.”