Omstanders hinderen hulpverleners in Dinkelpark bij medische noodsituatie

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie heeft vrijdagavond twee mannen aangehouden voor het hinderen van hulpverleners in het Dinkelpark in de Rivierenbuurt. De hulpverleners waren uitgerukt naar het park voor een medische noodsituatie.

Op de meldkamer was rond 22.15 uur een melding binnengekomen dat er bij een bankje langs een vijver een man op de grond zou liggen. Daarop werden een politiewagen en een ambulance ter plaatse gestuurd. Bij aankomst werd er daadwerkelijk een slachtoffer aangetroffen. Echter in plaats van hulp te kunnen verlenen werden agenten en verpleegkundigen gehinderd om bij het slachtoffer te kunnen komen. Daarbij werd men bedreigd en beledigd. Ambulancepersoneel werd meerdere keren weggeduwd door omstanders.

Meerdere politie-eenheden werden daarop door de meldkamer naar het Dinkelpark gestuurd. Diverse agenten moesten er aan te pas komen om omstanders op afstand te houden. Uiteindelijk werden twee mannen aangehouden, een 32-jarige Stadjer en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten op dit moment nog vast op het politiebureau. Het slachtoffer was een 40-jarige man uit Groningen. Hij is in een ambulance behandeld en kon daarna op eigen kracht naar huis. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De politie doet verder onderzoek in de zaak.