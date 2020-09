Omleidingsborden staan ongelukkig: “Hoeveel mensen hebben de boot naar Schier gemist?”

nieuws

Foto Andor Heij: Veerboot.

Omleidingsborden ter hoogte van de Hornbach om automobilisten niet via Winsum naar Lauwersoog te laten rijden zorgen voor een onduidelijke situatie. Mensen die bij OOG Tv reageren vragen zich af hoeveel eilandbezoekers de boot al gemist hebben.

Van 31 augustus tot en met 25 september vinden er wegwerkzaamheden plaats op de N361 tussen Groningen en Lauwersoog. Doordeweeks kan doorgaand verkeer langs de werkzaamheden rijden, maar moet men wel rekening houden met vertraging. In het weekend van 4 tot 7 september en van 11 tot 14 september is de weg echter afgesloten. Om het verkeer op haar bestemming te krijgen is er een omleidingsroute die vanuit Groningen via de N355 bij Zuidhorn gaat en via de N388 bij Grijpskerk en Zoutkamp.

De omleiding wordt bij Hornbach echter ongelukkig aangegeven. “Naast de afslag richting Middelstum, via de N46, staat een bord met een pijl rechtdoor. Die pijl zou je heel makkelijk anders op kunnen vatten. Namelijk, volg deze afslag in plaats van rij voorbij de afslag rechtdoor. Ik ben benieuwd hoeveel mensen de boot naar Schiermonnikoog al gemist hebben”, laat iemand in een e-mail aan OOG Tv weten.