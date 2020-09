OM eist TBS met dwangverpleging tegen Ergun S. voor doodslag

Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Ergün S. Het OM eist deze maatregel, omdat S. volledig ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat hij, in oktober van vorig jaar, twee schoonmakers doodde in de Pathé-bioscoop aan het Zuiderdiep in Groningen.

De openbaar aanklager betoogde dat er sprake is van doodslag in beide incidenten. S. zou in beide gevallen de dood in een opwelling hebben toegebracht aan de slachtoffer met messteken.

Door waanbeelden over zijn dochter en zichzelf raakte S. steeds verder ontregeld, zo stelt het OM. In die toestand ging hij die ochtend Pathé binnen, een gebouw waarvan S. dacht dat het een flatgebouw was. S. was bekend met psychoses en slikte al maanden geen medicijnen meer.

Volgens het OM is de kans op herhaling zonder intensieve behandeling groot. Een behandeling is volgens de openbaar aanklager noodzakelijk.

Ook moet S. van het OM ‘shockschade’ gaan betalen aan twee collega’s van de slachtoffers, omdat zij direct geconfronteerd werden met het misdrijf.