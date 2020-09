NPG: ‘Meer tijd nodig voor advies over besteding 100 miljoen euro’

nieuws

Door de coronacrisis en de omvang van het aantal ingebrachte ideeën heeft het Toukomstpanel meer tijd nodig om een advies uit te brengen over de besteding van 100 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen. Maandag was de eerste bijeenkomst van de leden van het adviespanel.

Uit 243 aanmeldingen heeft een notaris twintig Groningers geloot om deel te nemen aan het panel. In totaal zijn 900 ideeën ingebracht, die moeten bijdragen aan de toekomst van Groningen.

Aan alle inwoners van Groningen wordt binnenkort gevraagd de Toukomstprojecten te beoordelen op Toukomst.nl of via de Toukomstkrant. Deze krant wordt in de week van 22 september huis-aan-huis verspreid en als bijlage bij Dagblad van het Noorden.

Het Toukomstpanel gaat deze beoordelingen samen met de inbreng van externe deskundigen gebruiken voor het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen.