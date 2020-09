Noordelijke Rekenkamer draagt Anneke Beukers voor als voorzitter

nieuws

Anneke Beukers - Foto: PvdA Overijssel

De Noordelijke Rekenkamer heeft Anneke Beukers (voormalig -PvdA-Statenlid in Overijssel) voorgedragen als voorzitter. Dat maakte de Provincie Groningen donderdag bekend. Deze maand zullen de drie noordelijke provincies stemmen over haar benoeming.

Als de drie provincies instemmen met de voordracht, wordt Beukers beëdigd tijdens een vergadering van Provinciale Staten van de provincie Drenthe. De benoeming geldt in principe voor zes jaar. Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij is blij met de voordracht van Beukers: “Anneke Beukers is een echte aanvulling op het college, met haar politieke ervaring en toezichthoudende expertise.”

Beukers was jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel. Daarnaast had zij meerdere toezichthoudende functies en werkte ze als interim-directeur van verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen.