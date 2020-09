Nog geen duidelijkheid over regionale invulling coronamaatregelen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Er is nog geen duidelijkheid over de regionale invulling van de coronamaatregelen in Groningen. Er wordt door de Veiligheidsregio Groningen woensdag verder vergaderd. Dat meldt RTV Noord dinsdagavond.

Maandagavond kondigde het kabinet een pakket nieuwe coronamaatregelen af om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Bij de maatregelen hebben de veiligheidsregio’s de ruimte gekregen om uitzonderingen te maken. Daarbij moet gedacht worden aan de groepsgroottes. Het kabinet besloot dat er buiten maximaal 40 mensen samen mogen komen en binnen 30. In de provincie kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen wordt woensdag bepaald. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen liet maandagavond al weten dat horecagelegenheden die zich de afgelopen maanden keurig aan de regels gehouden hebben, ruimte wil bieden.

Maar er ligt meer op tafel. Bijvoorbeeld de zogeheten doorstroomlocaties als musea, pretparken en bibliotheken. Voor deze plekken moet de veiligheidsregio afzonderlijk bepalen hoeveel mensen naar binnen mogen. Ook gaat er nog gesproken worden over de oproep van vereniging Kunsten ’92. Zij vragen om een uitzondering voor het aantal bezoekers van podiumevenementen als schouwburgen, bioscopen en filmtheaters. Doordat afstandsregels op deze locaties goed gehanteerd kunnen worden, zouden er meer bezoekers naar binnen kunnen.

De nieuwe landelijke maatregelen zijn dinsdagavond om 18.00 uur ingegaan. Voor evenementen die dinsdagavond al gepland stonden gelden de oude regels. De verwachting is dat het pakket met regionale maatregelen woensdagochtend beklonken kan worden.