Nijestee vergoedt schade aan huurders na weggooien inboedel

Foto: google maps

Amber en haar vriend hebben woensdag overeenstemming bereikt met woningcorporatie Nijestee. Twee weken geleden werd de volledige inboedel van de woning waar de twee wonen in een afvalcontainer gegooid. Dat meldt RTV Noord woensdagavond.

Amber en haar vriend woonden in een woning aan de Johannes Vermeerstraat. Op 1 september moesten ze deze woning verlaten hebben omdat het huizenblok gesloopt wordt. Op 27 augustus kwam Amber de straat in fietsen toen ze een aantal mannen bezig zag bij haar woning. Uit nader onderzoek bleek dat deze mannen de volledige inboedel uit de woning hadden gehaald. Huisraad, persoonlijke bezittingen en apparatuur lagen in een container waarbij er veel schade was ontstaan.

De twee lieten weten dat er zo’n 13.000 euro schade was. Ook waren verschillende spullen ontvreemd. Nijestee gaf al snel, na media aandacht toe, dat er een fout was gemaakt. Welk akkoord er is bereikt, daar mag Amber geen uitspraken over doen maar het gaat om een oplossing waar beide partijen akkoord mee zijn gegaan.